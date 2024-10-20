В Сириусе открылся научный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата

В Сириусе 20–21 октября проходит первый научно-образовательный конгресс БРИКС. Во время него более 400 экспертов из России, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии обсудят вопросы экологии и изменения климата, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заместитель отдела международного научного сотрудничества National Skills University (Исламабад) Асгар Фейзи считает, что Ирану и России необходимо сотрудничать для развития технологий, которые помогут решить экологические проблемы стран. Эксперт заявил о готовности делиться с коллегами из России опытом в разработках технологий, который страна приобрела во время борьбы с загрязнениями и нехваткой воды.

Председатель совета Сириуса и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила, что на федеральной территории планируют среди молодых людей воспитать лидеров климатической повестки. «А если говорить еще более глобально, мы бы хотели сами возглавить повестку в области науки и образования»,— отметила госпожа Шмелева.

Татьяна Ручкина