Баскетболистки курского «Динамо» обыграли сыктывкарскую «Нику»

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обошел сыктывкарскую «Нику» в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Российской премьер-лиги 19 октября. Встреча закончилась со счетом 82:50 (28:14, 16:12, 23:11, 15:13). Она прошла в Туле, где курянки принимают соперников из-за оперативной обстановки в родном регионе.

Фото с мачта курской и сыктывкарской команд

Фото: Российская федерация баскетбола

Наиболее результативными игроками в курской команде стали Джейлин Браун (15 очков), Марина Голдырева (12 очков), Александра Штанько (11 очков и восемь подборов) и Нина Глонти (10 очков).

После этого матча «Динамо» получило еще два очка, всего — девять. При этом в турнирной таблице команда опустилась со второго места на третье, уступая лидерство УГМК из Екатеринбурга (первое место, восемь очков) и МБА из Москвы (восемь очков).

В предыдущей игре премьер-лиги курянки уступили московскому клубу МБА со счетом 63:73, прервав свою победную серию. В следующем матче чемпионата они сразятся с московским «Динамо», встреча пройдет 27 октября в Москве.

Алина Морозова