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За сутки на Ямале произошло 11 ДТП, четыре человека госпитализированы

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировали 11 ДТП, в результате которых етыре получили травмы и были госпитализированы.

В ДТП водитель и трое пассажиров "ВАЗ" получили травмы

В ДТП водитель и трое пассажиров "ВАЗ" получили травмы

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В ДТП водитель и трое пассажиров "ВАЗ" получили травмы

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Одно из ДТП произошло на 2-ом км автодороги Лабытнанги — ст. Обская. Водитель, управляя «ВАЗ», не учел скорость движения, погодные и метеорологические условия, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель и трое пассажиров «ВАЗ» были госпитализированы.

Всего с начала года ня дорогах Ямала было зарегистрировано 3681 ДТП, в которых погибли 26 человек и 269 получили травмы, в том числе 36 детей.

Анастасия Таначева

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