CNN: США расследуют утечку разведданных о планах Израиля по атаке Ирана

Власти США начали расследование утечки строго засекреченных разведданных о планах ответной атаки Израиля на Иран, сообщил канал CNN со ссылкой на три источника. Документы распространились в Telegram 18 октября.

По данным CNN, речь идет о документах, датированных 15 и 16 октября, с грифом «совершенно секретно». Они доступы только США и четырем союзникам — Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии, входящим в разведывательный альянс. Утечка «вызывает глубокую обеспокоенность», заявил СNN неназванный американский чиновник.

В материалах описывается подготовка Израиля к удару по Ирану, в том числе — перемещение боеприпасов с этой целью. В другом документе, составленном Агентством национальной безопасности, говорится о проведении ВВС Израиля учений с использованием ракет в рамках подготовки к атаке.

1 октября Иран запустил около 180 ракет по территории Израиля. Израильские власти сообщили, что в качестве цели ответной атаки рассматриваются «все варианты». Когда она будет осуществлена, неизвестно. The Washington Post со ссылкой на источник писала, что ЦАХАЛ планирует атаку до выборов в США, то есть до 5 ноября. В противном случае, объяснил чиновник, отсутствие реакции Израиля «может быть истолковано как слабость».

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль выделил подлежащее и наказуемое».