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В Екатеринбурге подростки госпитализированы с признаками отравления алкоголем

В Екатеринбурге трое подростков 16-ти, 14-ти и 13-ти лет были доставлены в больницу с признаками отравления алкоголем. Прокуратура Кировского района начала проверку, сообщили в ведомстве.

Прокуратура установит магазин, в котором подросткам продали алкоголь

Прокуратура установит магазин, в котором подросткам продали алкоголь

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура установит магазин, в котором подросткам продали алкоголь

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. По информации прокуратуры Свердловской области, подростки распивали спиртосодержащие напитки на территории Шарташского лесопарка. После состояние их здоровья ухудшилось, подростки были доставлены в больницу. На данный момент состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего. Прокуроры оценят деятельность органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и возьмут на контроль установление места продажи алкоголя.

Анастасия Таначева

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