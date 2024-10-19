СМИ: бывшему главе Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому отказали в отправке в зону проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал Mash. Официально информация пока не подтверждена. О своем желании вернутся на СВО Алексей Копайгородский заявлял на судебном заседании по вопросу об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Господина Копайгородского заключили под стражу до 18 ноября по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что экс-мэр причастен к хищению земельных участков на сумму 3,7 млн руб.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 по май 2024 года. 14 мая бывший мэр курорта обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить отставку. Причиной своего решения он указал «переход на новое место работы». В сентябре стало известно, что господин Копайгородский с июля находился в зоне спецоперации. 25 сентября стало известно, что экс-мэр Сочи доставлен в Москву, где ему предъявили обвинение.

Наталья Решетняк