Эксперт: чтобы распознать дипфейк, можно попросить собеседника поправить волосы

По данным полиции с начала 2024 года жители Сочи потеряли около 300 млн руб. из-за мошеннических схем. Аферисты стали использовать новые методы обмана. О самых популярных схемах мошенников и защите от них, рассказал директор управления безопасности Юго-Западного банка Сбербанка Максим Завьялов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сегодня клиенты банка сталкиваются с огромным количеством мошеннических звонков — до 20 млн в день. Эти звонки поступают как через классическую мобильную связь, так и через социальные сети и мессенджеры. Основные сценарии мошенничества предусматривают сообщения от знакомых, требования "сотрудников полиции" или "службы безопасности банка", а также предложения о перерасчете пенсии или участии в финансовых пирамидах.

Некоторые жертвы мошенничества оказываются под давлением и совершают преступления, такие как нападения на офисы банка», — рассказал эксперт.

По его словам, в последние месяцы мошенники активизировали схемы, обещающие легкий заработок на маркетплейсах. Злоумышленники через мессенджеры предлагают «подработку» от имени представителя крупного маркетплейса. За оценку товаров обещают небольшое вознаграждение — от 300 до 500 руб. Получив первую выплату, жертва начинает доверять и продолжает сотрудничество. Афера может развиваться по двум сценариям. В первом случае мошенники предлагают жертве выкупить товар за вознаграждение, но после перевода денег человек не получает ни товара, ни обещанной суммы. Во втором случае, если жертва отказывается от покупки, ей предлагают предоставить свою банковскую карту для получения платежей от других пользователей. В этом случае человек становится дроппером — соучастником преступления, который невольно помогает выводить похищенные средства.

«Как и технологии, мошеннические схемы не стоят на месте. Дипфейки предоставляет мошенникам возможность осуществлять голосовые и видеозвонки от имени коллег, друзей, родственников, а также сотрудников банков и правоохранительных органов. Это позволяет злоумышленникам легче завоевывать доверие жертвы и обманывать ее. В ходе таких звонков мошенники под различными предлогами просят срочно перевести деньги на указанные ими банковские карты, счета или номера телефонов. Для создания поддельного голоса или изображения они используют информацию из открытых источников, чаще всего из социальных сетей», — объясняет Максим Завьялов.

Чтобы распознать дипфейк, советует эксперт, можно попросить собеседника выполнить простое действие, например, отпить из чашки или поправить волосы. В таких случаях технология может начать давать сбои.

Мошенники также активно используют методы социальной инженерии, побуждая жертв к опасным действиям, таким как нападения на социальные и инфраструктурные объекты. Они могут убеждать человека оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет». После получения средств злоумышленники предлагают вернуть их при выполнении различных «заданий», которые могут включать акты вандализма или поджоги.

«Существуют несколько простых правил для защиты от мошенничества. Во-первых, никогда не сообщайте по телефону, в мессенджерах или социальных сетях номер своей банковской карты, срок ее действия и коды из СМС. Настоящие сотрудники банков не запрашивают такую информацию.

Если вы получили сообщение с просьбой о помощи от знакомого, лучше самостоятельно перезвонить ему для уточнения ситуации», — резюмирует представитель Сбера.

Мария Удовик