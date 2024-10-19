В Сочи боец ММА Ахмед Алиев завоевал чемпионский пояс AMC Fight Nights

В Сочи 34-летний российский боец смешанных единобортств Ахмед Алиев стал новым чемпионом AMC Fight Nights в легком весе, пишет Sport 24. Единогласным решением судей он одержал победу над соотечественником Александром Сарнавским.

Для Ахмеда Алиева эта победа стала 22-ой в карьере при восьми поражениях. Александр Сарнавский проиграл девятый бой в карьере при 41-ой победе, прервав серию из четырех выигранных поединков.

Турнир AMC Fight Nights 125, который возглавило титульное противостояние в легком весе между Александром Сарнавским и Ахмедом Алиевым, прошел в Сочи 18 октября.

Наталья Решетняк