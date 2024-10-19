В Свердловской области ожидается ветер до 25 м/с

В субботу, 19 октября, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выходные на севере региона ожидаются дождь и снег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В выходные на севере региона ожидаются дождь и снег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В МЧС порекомендовали оставаться в помещении, закрыть окна и двери, убрать с балконов и подоконников вещи, а также стараться не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.

Кроме того, в ведомстве посоветовали не парковать автомобиль под деревьями или слабо закрепленными конструкциями.

По данным Уральского Гидрометцентра, 19 и 20 октября на север Уральского федерального округа опустится арктический циклон, который заденет северные районы Свердловской области. Там пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя, наоборот, незначительна.

Анастасия Таначева