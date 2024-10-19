В аэропорту Сургута на восемь часов задержали рейс до Москвы

Регулярный рейс Su-153 авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Сургут — Москва, был задержан по техническим причинам. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс Su-153 задержали на восемь часов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рейс Su-153 задержали на восемь часов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что время вылета рейса по расписанию — 8:00, планируемое время вылета — 16:00. «Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры»,— сказано в сообщении ведомства.

Также в аэропорт для работы мобильной приемной прибыл дежурный прокурор Сургутской транспортной прокуратуры.

Анастасия Таначева