Лисы-оборотни, ценность времени и искусство в эпоху интернета

На следующей неделе в Нижнем Новгороде откроются выставки, пройдут встречи литературных клубов, лекции и музыкальные шоу. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Андрея Бергера «Нет места, где времени нет»

Фото: vk.com/futurogallery Выставка Андрея Бергера «Нет места, где времени нет»

Фото: vk.com/futurogallery

18 октября в галерее современного искусства Futuro на Рождественской улице открылась выставка Андрея Бергера «Нет места, где времени нет». Автор представит деревянные узорчатые панно, напоминающие сталактиты под сводами пещеры-руины. Экспозиция о ценности времени. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

С 19 октября по 4 ноября в городе пройдет 38-й всероссийский фестиваль «Болдинская осень». В Театре оперы и балета на улице Белинского покажут премьеры трех последних лет — оперы «Пиковая дама» и «Онегин» и постановку «Пиковая дама. Балет». На сцене Пакгауза на Стрелке прозвучат музыкальные иллюстрации к произведениям Александра Пушкина. Подробная программа опубликована на сайте театра.

19 октября на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет очередная встреча читательского клуба Анны Медведевой. Оно будет посвящено выходу нового издания сочинений китайского писателя Пу Сунлина «Рассказы о необычайном» в переводе академика Василия Алексеева. В сборнике — истории о лисах-оборотнях, чародеях и призраках, странных животных, проклятых зеркалах, говорящих птицах и другом. Читательский клуб соберется в 11:00. Участие бесплатное, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

19 октября на сцене Учебного театра Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева на Большой Покровской улице — комедия «Слуга двух господ» венецианского драматурга Карло Гольдони. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется за ним. Оба нанимают слугу Труффальдино, который, желая заработать, делает все, чтобы его хозяева не встретились. Спектакль начнется в 18:00, билет стоит 400 руб.

20 октября Центр современного искусства Terminal A на Красной Слободе устроит первую встречу книжного клуба. Его будет вести искусствовед Софья Андрющенко. На первом собрании участники разберем книгу Бориса Гройса «В потоке» об искусстве в эпоху интернета. Встреча начнется в 15:00, вход свободный.

21 октября во Дворце культуры Автозавода на улице Героя Смирнова — японское барабанное шоу от коллектива Taiko in-Spiration. Ударные прозвучат в сочетании с другими этническими и современными музыкальными инструментами. Шоу начнется в 20:00, билеты — от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японское барабанное шоу

Фото: vk.com/taiko_inspiration Японское барабанное шоу

Фото: vk.com/taiko_inspiration

22 октября на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдут литературные чтения English Dinner. Участники погрузятся в мир шотландских сказок на примере сказки «The Light Princess» британского писателя Джорджа Макдональда. Занятие начнется в 18:00, вход свободный по регистрации.

22 октября в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Густав Климт. Модерн. Фантастическая реальность». Специалистка расскажет о творчестве австрийского художника и декоратора. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 800 руб.

23 октября в Парке науки ННГУ на улице Ульянова кандидат философских наук Петр Резвых прочитает лекцию «Свобода, игра и ирония: философия Канта и немецкая драматургия». Специалист расскажет о влиянии идей Иммануила Канта на теорию театрального искусства. Начало в 18:30. Участие бесплатное, нужно заранее зарегистрироваться. Также будет доступна онлайн-трансляция с мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоровая капелла Тюменской филармонии во время концерта

Фото: vk.com/capella_tyumen Хоровая капелла Тюменской филармонии во время концерта

Фото: vk.com/capella_tyumen

25 октября в филармонии имени Ростроповича в кремле пройдет концерт «Хор. Музыка. Кино». Хоровая капелла Тюменской филармонии исполнит мелодии из отечественного кинематографа, ставшие классикой. Среди них — «Есть только миг», «А напоследок я скажу», «Я шагаю по Москве», «Город, которого нет». Концерт начнется в 18:30, стоимость билетов —от 500 руб.

25 октября в Арсенале в кремле пройдет экскурсия на английском языке по выставке «Города Георгия Гольца». Музейный педагог и ведущий специалист культурно-просветительского отдела Анастасия Лаврентьева проведет слушателей по реальным и вымышленным, древним и футуристическим городам, изображенным на рисунках и эскизах советского архитектора и художника. Экскурсия начнется в 18:30, обычный билет стоит 600 руб., льготный — 300 руб.

Подготовила Елена Ковалева