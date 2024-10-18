В Екатеринбурге вручили премию «Коммерсантъ года 2024»

В «Синара Центре» в Екатеринбурге прошла церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал». Ее победителями стали представители малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые показали самый значительный рост прибыли и выручки по итогам 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области в «Синара Центре» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Победитель в номинации «Услуги» индивидуальный предприниматель Алена Еремина (слева) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Генеральный директор ИД "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области в «Синара Центре» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Победитель в номинации «Услуги» индивидуальный предприниматель Алена Еремина (слева) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Генеральный директор ИД "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победителями в восьми номинациях премии стали:

«Креативные индустрии» — ООО «Фудфейсру»;

«Гостинично-ресторанный бизнес» — ООО «Фарфор»;

«Обрабатывающее производство» — ООО «ОМК-Инжиниринг»;

«Образование, культура и социальное предпринимательство» — «Школьная лига»;

«Пищевое производство и сельское хозяйство» — ООО «Дело в шоколаде»;

«Строительство и проектирование» — ООО «ИК Энергософт»;

«Торговля» — индивидуальный предприниматель Анна Онохина;

«Услуги» — индивидуальный предприниматель Алена Еремина.

Победителем специальной номинации «Самозанятые в креативных индустриях» стала Оксана Туз.

«Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я очень волнуюсь. Но каждый раз находясь здесь я чувствую, какое у нас есть классное интересное сообщество, которое всегда поддерживает такие инициативы, как премия "Коммерсантъ года". Уже четвертый раз мы со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства собираем вас всех, чтобы наградить первых из лучших, оценить и показать ваши успехи, результаты, которые вы достигаете в своем бизнесе. Ведь в бизнесе, как в семье, всегда нужно крепкое плечо, опора и дружеская здоровая атмосфера»,— отметила генеральный директор ИД «Коммерсантъ Урал» Марина Архипова.

Премия «Коммерсантъ года» учреждена в 2021 году, она направлена на популяризацию значимых достижений в сфере коммерции, содействия в достижении успеха в предпринимательской деятельности, создания условий для эффективной деловой коммуникации. В рамках премии награждаются предприниматели, которые продемонстрировали профессионализм и мастерство в своей области, показав самый значительный рост прибыли и выручки по итогам года.

Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области. Организатором мероприятия является ИД «Коммерсантъ-Урал», соорганизатором — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Партнерами премии в 2024 году стали ювелирный дом Moiseikin, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», «Ситилинк».

Елена Медведева