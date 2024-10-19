В Казани отремонтируют учебные здания КНИТУ-КАИ за 103 млн рублей

В Казани отремонтируют учебные здания Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева (КНИТУ-КАИ) на ул. Толстого и Большой Красной. Стоимость работ составит 103 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Подрядчик — ООО «СтройБренд» — выполнит капитальный ремонт зданий №3 и №7 в рамках грантового соглашения с бюджетом Татарстана. В перечень работ войдут демонтаж, общестроительные работы, модернизация систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также установка пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Завершить работы планируют до 22 декабря 2024 года.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным направлением деятельности ООО «СтройБренд» является строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, компания выступает подрядчиком по контракту на выполнение третьей очереди ремонтных и восстановительных работ внутри самолета ТУ-144, заключенному в июле 2023 года.

В конце августа сообщалось, что в спортивном комплексе «КАИ Олимп» проведут капитальный ремонт кровель за 11 млн руб.

Анар Зейналов