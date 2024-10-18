В Угличе вынесли приговор по делу о гибели 4-летней девочки в ДТП

Угличский районный суд приговорил водителя к принудительным работам за то, что тот насмерть сбил 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 8 июня на перекрестке улиц Свободы и Ярославской 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111» сбил малолетнего ребенка. Девочка погибла. Как установили следователи, водитель превысил допустимую скорость, но мог затормозить «в момент возникновения опасности, однако этого не сделал».

Водителю назначили 3 года лишения свободы, однако наказание сразу заменили на принудительные работы на такой же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Он также лишен права садиться за руль на 3 года.

В пользу матери погибшей взыскано 700 тыс. руб. в качестве моральной компенсации, в пользу бабушки – 300 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова