Инфляция в Тамбовской области в сентябре составила 9,12%

Годовая инфляция в Тамбовской области составила 9,12% в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен в Тамбовской области в сентябре составил 0,9% по отношению к предыдущему месяцу и 6,4% к началу 2024 года.

Цены на продовольственные товары с сентября прошлого года выросли на 11,29%, стоимость непродовольственных товаров за год повысилась на 4,77%, услуги для населения за этот период стали дороже на 11,7%.

В августе инфляция в Тамбовской области равнялась 9,17%.

Годовой показатель инфляции в Белгородской области в сентябре составил 8,2%, в Воронежской — 9,23%, в Курской — 7,86%, в Липецкой — 7,98%, в Орловской — 8,79%.

Денис Пискунов