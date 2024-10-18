В честь дня Черного моря в Сочи пройдет фестиваль сапсерфинга

В следующее воскресенье, 27 октября, на пляже «Маяк» в Центральном районе Сочи пройдет фестиваль сапсерфинга, приуроченный ко Дню Черного моря. Ожидается участие 120 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Участники смогут состязаться в двух номинациях: «Самый быстрый серфер» и «Лучший костюм». Для оценки участников разделят на группы во возрастам — от 14 до 18 лет и от 18 до 35 лет.

Организаторы события, сочинский Центр развития молодежи, приглашают всех желающих зарегистрироваться до 23 октября. Гостям и участникам мероприятия будут предложены разнообразные активности.

Мария Удовик