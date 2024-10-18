Дмитрий Патрушев и Михаил Евраев проверили очистные сооружения в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев проверили очистные сооружения в Ярославле и Ростове, вошедшие в федеральный проект «Оздоровление Волги». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Работа в рамках проекта ведется правительством Ярославской области с 2019 года. В ходе визита вице-премьера были проверены реконструированные очистные сооружения в Ярославле и строящиеся – в Ростове. Как отметил господин Патрушев, для региона ввиду развитой промышленности необходимо, чтобы очистные стабильно выполняли свои задачи и работали на полную мощность.

«Обновленные очистные позволят сократить объемы загрязненных стоков в три раза, это существенно повлияет на экологию региона. Работа в данном направлении будет продолжена и по другим программам»,— сообщил Михаил Евраев.

Во время рабочей поездки отмечалось, что очистные в Ярославле после реконструкции поэтапно выходят на запланированные мощности. Очистные сооружения в Ростове построены на 80%.

В ходе визита был обсужден вопрос доработки других очистных сооружений, построенных в рамках проекта. Ранее главой региона было принято решение о выделении 100 млн руб. на эти цели. Михаил Евраев также дал поручение взыскать нанесенный ущерб с недобросовестных подрядчиков.

Алла Чижова