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Служба охраны ОКН разрешила снести «шведский дом» в Ярославле

Власти Ярославля получили официальное разрешение на снос жилого дома на улице Володарского, 52, известного как «шведский дом». Об этом градозащитнице Ольге Мазановой сообщили в государственной службе охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области.

Фото: Наталья Слободянюк

Фото: Наталья Слободянюк

Деревянный дом был построен в 1929 году для шведских специалистов компании АСЕА, которые создавали в Ярославле электромеханический завод. В 1932 году шведы уехали, а дом использовался как жилой. В феврале 2023 года в службу поступило заявление о включении здания, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр ОКН. На основании этого заявления и была проведена работа.

«По результатам работы по определению историко-культурной ценности с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии социальной культуры историко-культурная ценность объекта не установлена»,— сообщили в службе ОКН.

В итоге объекту не только было отказано во включении в реестр, но и было принято решение об исключении его из списка выявленных объектов ОКН.

«Заявителю (правообладателю) выдано разрешение на снос здания»,— добавили в службе. Как сообщал «Ъ-Ярославль», власти уже начали поиск подрядной организации для выполнения этих работ.

Алла Чижова

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