Учебный «КамАЗ» смял легковой автомобиль на Московском проспекте

В Ярославле учебный автомобиль «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ», пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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Авария произошла около 14 часов 18 октября в районе дома №110 на Московском проспекте. За рулем учебной машины был 22-летний мужчина. «ВАЗом» управлял 18-летний водитель.

«В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение»,- сообщили в УМВД.

На месте работает ГАИ.

Алла Чижова