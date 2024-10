«Северный флот», Александр Иванов и группа «Рондо» и спектакль «Острые предметы»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать дуэт Бориса Березовского и Александра Гиндина, группу «Северный флот» с программой TODD, а также Александра Иванова и группу «Рондо». В музеях — посетить экскурсию «Королевский прием», познакомиться с выставкой «Люсизм» и свердловским андеграундом. В театрах — увидеть спектакли «Хозяйка Медной горы» и «Острые предметы» с Ириной Старшенбаум и Григорием Верником. А в кино — фильм «Анора». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Борис Березовский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Пианист Борис Березовский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской государственной детской филармонии 19 октября состоится концерт «Ансамбль — в унисон!», на котором выступят Ольга (фортепиано) и Алексей (саксофон) Захаровы. С ними на сцену выйдут ребята из ансамбля скрипачей и учащиеся Уральской специальной музыкальной школы. Прозвучат рассказы о музыке, будут исполнены классические произведения. Стоимость билета — от 600 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 21 октября в рамках Фестиваля фортепианных дуэтов выступят Борис Березовский и Александр Гиндин. Объединившись, эти музыканты способны сыграть произведения, подвластные оркестру. На концерте прозвучат фрагменты из «Щелкунчика» Чайковского, хиты Гершвина, завораживающие морские пассажи Дебюсси и «Поэма экстаза» Скрябина в переложениях для двух фортепиано. Стоимость билета — 5,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 21 октября оркестр Modern исполнит симфонии из культовой трилогии «Властелин колец»: «Lord of the rings», «Игра престолов», «Ведьмак». Также прозвучат темы «The Witcher» и «Game of Thrones». Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

На площадке Tele-club 22 октября музыканты групп «Король и Шут» и «Северный Флот» представят концертную программу TODD. Это стало последним творением Михаила Горшенева и музыкантов «Короля и Шута». Двойной альбом группы, объединенный общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, вышел в 2011 и 2012 годах. Тогда же Михаил и музыканты задумали масштабный концертный тур в поддержку этого альбома, но он так и не состоялся из-за печальных событий 2013 года. В 2021 году музыканты основали «Северный флот» и представили масштабный концерт TODD. В программу вошли все лучшие песни с двух последних альбомов «Короля и Шута», исполненные музыкантами в оригинальном звучании. Стоимость билета на предстоящий концерт — от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец, лидер группы "Рондо" Александр Иванов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Певец, лидер группы "Рондо" Александр Иванов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В кино-концертном театре «Космос» 22 октября выступит Александр Иванов и группа «Рондо». Их песни: «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — помнят и знают многие, они стали любимой музыкой нескольких поколений. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В EverJazz 23 октября выступит коллектив Red Satchel. Эта энергичная группа представит композиции в жанре блюза, блюз-рока и рок-н-ролла. Зрители смогут насладиться медленными и мелодичными блюзами, мощными роковыми звучаями и рок-н-ролльные ритмами. Состав музыкантов: Александра Рейн (вокал), Андрей Созонов (соло-гитара), Евгений Ряполов (бас-гитара), Дмитрий Боровков (ударные), Алексей Багичев (губная гармоника). Стоимость билета — от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 23 октября состоится японское барабанное шоу Himitsu (Тайна). Зрители услышат ритмы древних барабанов тайко, в каждом ударе которых звучит эхо легенд, эмоциональные вибрации и мощный дух народа, живущего в единстве с этой музыкой. Выступление коллектива можно сравнить с живописью, где одна сцена сменяет другую, погружая зрителей в невероятный мир древних японских легенд. Стоимость билета на концерт — от 1,4 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 25 октября с концертом «Дивы джаза» выступят квинтет Платона Газелериди и Ирина Макарова. Музыканты исполнят песни Эллы Фицджеральд, Билли Холидэй, Ди Ди Бриджуотер, Гретхен Парлато и Уитни Хьюстон. В составе: Ирина Макарова (вокал), Андрей Тилькун (саксофон), Сергей Чашкин (гитара), Евгений Безбородов (контрабас), Артем Иванов (ударные), Платон Газелериди (рояль). Стоимость билета — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музей Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Музее Ельцин-центра 19 октября пройдет экскурсия «Королевский прием», которая завершится ужином в ресторане «БарБорис». На экскурсии слушатели узнают, понравились ли блюда традиционной русской кухни королеве Великобритании Елизавете II, что на успела попробовать и какое впечатление на нее произвела Россия, ее культура и искусство. После музейной части предлагается отправиться в ресторан «БарБорис», где можно будет мысленно перенестись в прошлое, почувствовать себя гостями на том самом королевском приеме в Мариинском дворце осенью 1994 года и попробовать блюда, приготовленные для Елизаветы II. Стоимость билета (экскурсия и посещение ресторана) — 2,9 тыс. руб.

В Креативном кластере «Л52» 19 октября состоится открытие фотовыставки проекта «Про.Добро». Во время его подготовки участники под руководством фотографа Алексея Ежа Осипова в течение месяца осваивали различные техники фотографии, включая портретную, предметную и репортажную съемку, а также направление «креативное фото». В Фотолаборатории в качестве моделей приняли участие известные личности Екатеринбурга: главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков, певица и актриса Татьяна Смирнягина, актер Николай Нечаев, актер и экскурсовод Александр Алферьев. Выставка продолжит работать до 19 ноября. Вход на нее бесплатный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ретроспективная выставка Люси Вороновой «Люсизм» в Музее наивного искусства

Фото: Анастасия Лесникова Ретроспективная выставка Люси Вороновой «Люсизм» в Музее наивного искусства

Фото: Анастасия Лесникова

В Музее наивного искусства 19 и 20 октября пройдут кураторские экскурсии по выставке «Люсизм» Люси Вороновой, чье творчество раскрывается разнообразными гранями, преломляется в восприятии зрителя охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми. В ее нарочито упрощенных визуальных формах сплавляются образность народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда. Стоимость билета на экскурсию — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 20 октября состоится обзорная экскурсия, на которой зрители познакомятся с коллекцией андеграундного искусства Москвы, Ленинграда и Свердловска. Также на экскурсии можно будет ознакомиться с работами современных художников с мировым именем: Оскара Рабина, Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова, Сергея Бугаева (Африка), Владимира Стерлигова, Евгения Рухина и других. Значительная составляющая часть коллекции — свердловское альтернативное искусство 1960–1990-х годов. Можно увидеть произведения Валерия Дьяченко, Анны Таршис, Николая Федореева, Владимира Жукова, Олега Елового, Виктора Махотина и других художников. Экскурсию проведет научная сотрудница Музея андеграунда Дарья Крапивина. Стоимость полного билета — 400 руб.

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 20 октября пройдет экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже» под названием «От Барбизона до Прованса». На экскурсии расскажут о том, как за XIX век пейзаж стал важнейшим жанром изобразительного искусства, какие изменения для художников принесла промышленная революция и с какими материалами они экспериментировали. Константину Кузнецову, как и многим его современникам, полюбилась французская провинция, где художник создал множество замечательных произведений. Стоимость полного билета на экскурсию — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ирина Старшенбаум (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Ирина Старшенбаум (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 20 октября пройдет спектакль «Хозяйка Медной горы» с участием актеров Екатеринбурга. Сюжет сказа Павла Бажова известен всем: и детям, и взрослым. Это спектакль о любви Хозяйки Медной горы и рудокопа Степана, о любви мастера по малахиту Данилы к Красоте и настоящему искусству, о его мучительном выборе между этой любовью и любовью к невесте Кате. Однако финал постановки удивит зрителей, поскольку у Бажова он дан лишь штрихом. Стоимость билета на спектакль — от 600 руб.

В Коляда-театре 20 октября покажут спектакль «Ночь игуаны», премьера которого состоялась в ноября 2023 года. В пьесе Теннеси Уильямса все звучит на полутонах, детали перенесены в подтекст, все закрыто автором разными «рюшечками», узорчиками, цветочками. Поэтому трудно понять, что люди ищут счастье: они произносят слова, чтобы спрятать мысли и чувства. Они боятся друг друга и не хотят сделать шаг навстречу тому, кто понравился. Стоимость билета на спектакль — от 900 руб.

В «Синара-Центре» 21 октября покажут спектакль «Фарфоровый сад», который соединит в себе перформанс, музыку и скульптуру. Создатели постановки вдохновлялись японской культурой и эстетикой Серебряного века, мировоззрением синтоистов, верящих в пребывание на земле божеств и духов и атмосферой традиционного японского театра. Его участники обретают фарфоровые руки и маски, становясь на грань между миром живых и мертвых. Они несут свою тайну и поэзию, превращаются в фарфоровые статуэтки, но обостряют присутствие живой души внутри. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 22 октября состоится показ спектакля «Острые предметы». В центре почти детективного сюжета — две супружеские пары, переживающие сложные времена. Малоуспешная художница убеждена, что не склонна к ревности. Самоуверенный врач думает, что свободен в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка ищет страсти и живет в воображаемом мире, а идеалист-адвокат задает себе и своим подопечным неудобные вопросы. Вместе с героями зритель проходит через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытается ответить на сложные и важные вопросы о любви и браке. Режиссером спектакля стал Игорь Теплов. В ролях: Виктория Исакова, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум, Артем Осипов, Андрей Мартынов и Григорий Верник. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 25 октября состоится иллюзионное шоу Александра Плотникова. То, что будет происходить на сцене, — настоящее искусство, созданное с любовью и страстью к миру иллюзий. Это путешествие в мир фантазии, где реальность смешивается с иллюзией, чтобы создать неповторимый опыт для всех, кто смело ступает на сцену к волшебнику. Зрители станут непосредственными участниками удивительного путешествия. В программе также участвуют шоу-балет Moloko и танцевальное шоу ростовых кукол Funny Dace Project. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 19 по 20 октября показывают фильм Шона Бэйкера «Анора» на языке оригинала с русскими субтитрами. По сюжету, молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители молодого человека тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расторгнуть брак. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева