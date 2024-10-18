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Каждый пятый нижегородец готов доплатить за маркировку «Сделано в России»

Нижегородцы заметили существенный рост отечественных брендов на торговых площадках. Чаще всего товары российских производителей жители Нижнего Новгорода видят в категории строительных инструментов (37%), товаров для дома (25%) и одежды (15%), подсчитал онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру».

При этом 54% респондентов считают, что продукция Российских компаний может конкурировать с зарубежными брендами. Качественным жители Нижнего Новгорода считают продукты питания (таких 37%), товары для строительства и ремонта (27%), одежду (10%). 13% опрошенных предпочитают импортные товары.

Главным конкурентом российских производителей нижегородцы считают Китай (таких 30%), страны Западной Европы (29%), Латинской Америки (13%). Около 40% нижегородцев полагают, что товары, произведенные в России, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, должны быть дешевле и при этом качественнее зарубежных.

При этом каждый пятый житель Нижнего Новгорода готов заплатить на 20-30% больше за товар с маркировкой «Сделано в России».

Опрос проводился в рамках предстоящей бизнес-конференции для строительных и производственных компаний, которая пройдет 31 октября.

Ирина Андреева

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