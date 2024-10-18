Александра Викулова покидает пост главного редактора «Ъ-Приволжье»

Главный редактор «Ъ-Приволжье» Александра Викулова уходит с должности 18 октября в связи с переходом на другую работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Александра Викулова работала в «Ъ-Приволжье» с 2011 года. Сначала в должности корреспондента, затем совмещала пост корреспондента и главного редактора «Ъ-FM» в Нижнем Новгороде. В 2017 году она возглавила редакцию газеты.

«В “Ъ” я выросла и состоялась как профессионал. У меня были прекрасные учителя и коллеги. Я благодарна за этот опыт всему коллективу издательского дома и нижегородской редакции в частности», — сказала Александра Викулова.

Экс-главный редактор «Ъ-Приволжье» продолжит работать в сфере коммуникаций.

Новый руководитель редакции будет объявлен на следующей неделе.

Редакция