«Владивосток становится точкой притяжения арт-сообщества»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте-инициативе «Авангардисты Владивостока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владивосток пошагово становится не только заметным российским центром обучения и проведения экономических форумов, но и точкой притяжения арт-сообщества. Примечательно и то, что инициаторами выступают местные силы, и то, что катализатором являются обучающие программы «Сколково», который, как мне кажется, в последнее время сбавил активности в информационном пространстве. Но нет.

Только что прошел первый проект-инициатива «Авангардисты Владивостока». Его идеологом выступил выпускник программы «Сколково» с названием «Культурный код», основатель сети ресторанов «Супра» и «культурный предприниматель», как про него пишет пресса, Илья Сухих. Вот, как он описывает свою инициативу: «Мы создаем сегодня большой диалог исследований, где хотим понять, каким будет город следующие 50 лет, посмотреть на это креативно и решить эту задачу вместе с горожанами в диалоге». Это важно.

Во-первых, это не просто фестиваль, а, скорее, попытка понять, в какую сторону двигаться, чтобы развивать притягательность региона. Во-вторых, термин «авангардисты Владивостока» предполагает в данном случае не только художественное течение, а направленность в будущее, стремление развиваться. Отсюда следует и в-третьих — спектр участников проекта очень широк, даже с заметным преобладанием туристической и кулинарной составляющих, что объяснимо, исходя из специализации вдохновителя проекта. Но, конечно, одними ресторанными активностями фестиваль авангардистов не ограничился.

В парке «Нагорный» состоялось открытие трех инсталляций, вдохновленных дальневосточными ветрами. Это московский художник Евгений Чес и владивостокские творческие объединения «Пятый порт» и «Пуск». Также в рамках проекта прошла презентация фотовыставки «Город ветров» от арт-платформы «Порт приписки Владивосток». Тот же Чес открыл мурал на стене керлинг-центра. А в индустриальных пространствах завода «Востокцемент» прошел иммерсивный променад «Цемент как искусство», в основе которого истории людей, проработавших в компании более 20 лет. В следующем году фестиваль продолжит свое развитие.