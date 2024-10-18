Чистая прибыль «Варьеганнефть» за девять месяцев составила 319,2 млн рублей

За период с января по сентябрь чистая прибыль ПАО «Варьеганнефть» (дочерняя компания «Русснефти», ХМАО) составила 319,2 млн руб., что на 73,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (184,3 млн руб.). Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль ПАО «Варьеганнефть» за год выросла на 73,2% — до 319,2 млн рублей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Чистая прибыль ПАО «Варьеганнефть» за год выросла на 73,2% — до 319,2 млн рублей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как следует из отчета, выручка компании за девять месяцев текущего года составила 12,8 млрд руб., что на 24,8% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (10,3 млрд руб.).

Напомним, по итогам прошлого года компания «Варьеганнефть» выплатила 1,3 млн руб. дивидендов. Общее количество ценных бумаг эмитента составляет 6 104 857 шт.

ПАО «Варьеганнефть» является одним из добывающих активов ПАО «НК "Русснефть"». Работает на Западно-Варьеганском месторождении (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Анастасия Таначева