На «Казаньоргсинтез», входящем в группу компаний «Сибур», завершили второй этап планового остановочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На «Казаньоргсинтез» завершили второй этап планового остановочного ремонта

Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтез» На «Казаньоргсинтез» завершили второй этап планового остановочного ремонта

Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтез»

В процессе ремонта проведено обслуживание 200 единиц динамического оборудования, очистка более 400 теплообменников, проверка 626 предохранительных клапанов, а также экспертиза и оценка состояния свыше 6000 единиц оборудования.

Первый этап ремонта проходил с июля по август на заводе поликарбонатов. В рамках второго этапа работы были выполнены досрочно с участием более 1700 специалистов, включая представителей других предприятий СИБУРа.

Пресс-служба отмечает, что проведенные работы стали основой для подготовки к следующему этапу ремонта в 2025 году.

Руководитель информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин сообщил «Ъ Волга-Урал», что с момента своего прихода на КОС «Сибур» стал совершенствовать систему капремонтов, увеличивая интервалы между остановками на капремонт там, где это позволяет технология и применяя цифровую систему контроля работ.

«2–3 недели простоя на объемах производства базовых полимеров сказываются довольно существенно, и если внимательно следить за статистикой производств, то на предприятиях с двухгодичным циклом капремонтов отчетливо заметен спад в объемах производства в год профилактических работ. С точки зрения рынка потребителей редкие плановые ремонты также выгодны, так как позволяют более сбалансированно проводить свои закупки с меньшими перебоями», — отметил Дмитрий Семягин.

Для обеспечения безопасности и контроля за выполнением работ использовались дроны, которые выявляли дефекты оборудования на труднодоступных участках. Также на предприятии был внедрен видеоконтроль на критических этапах ремонта с установкой камер в 22 точках для мониторинга численности сотрудников и выполнения задач.

Сейчас в нефтехимии и нефтепереработке применение различных дронов (не только воздушных, но и, например, для обследования трубопроводов), а также цифровых инструментов контроля работ является наиболее передовым опытом. Есть примеры, когда экономический эффект компания получала уже в первый год использования этих систем, — добавил Дмитрий Семягин.

Влас Северин