В тюменском «Ангажементе» посвятят спектакль умершему основателю Леониду Окуневу

В тюменском театре «Ангажемент» поставят спектакль, посвященный руководителю театра Леониду Окуневу, который умер 8 сентября. Об этом пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на врио руководителя учреждения Андрея Корякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница театра «Ангажемент» «ВКонтакте» Фото: страница театра «Ангажемент» «ВКонтакте»

Спектакль представят 25 января 2025 года, в нем будет передана память об основателе театра. Помимо этого, труппа 15 ноября представит премьеру «Жених для лучшей подруги» — спектакль в жанре легкой комедии. Спектакли театра покажут на нескольких фестивалях, в частности, «Записки сумасшедшего» представят на всероссийском фестивале «Сотоварищи» в Омской области, а затем на IX Международном фестивале спектаклей о любви «Свидания на Театральной» в Рязани.

В конце ноября в театре «Ангажемент» пройдет режиссерская лаборатория, в которой особое внимание будет уделено подросткам. Поучаствовать приглашают школьников вместе с родителями. Они смогут принять участие в обсуждении и проголосовать за спектакль, который театр полноценно реализует в будущем. А к Новому году «Ангажемент» подготовит еще два спектакля — взрослый и детский.

Леонид Окунев был актером, одним из основателей и художественным руководителем имени Загоруйко «Ангажемент». Он являлся почетным гражданином Тюмени, снимался в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Пасечник», «Братья Карамазовы».

Подробнее о вкладе Леонида Окунева в театр — в материале «Ъ-Урал» «Оставил свой след на Земле, что дано немногим»

Анна Капустина