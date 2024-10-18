Спасатели вывели из леса в Сочи двух заблудившихся туристов

Сочинские спасатели вновь помогли заблудившимся в лесу туристам. Вечером в четверг, 17 октября, в экстренные службы обратился молодой человек, который сообщил, что вместе со своей знакомой не может выбраться из леса, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Туристы сумели передать спасателям координаты места, где они находятся. Заблудившиеся были ниже заброшенного ресторана на горе Ахун. Спасатели быстро добрались до потерявшихся – 29 летнего жителя Подмосковья и 32-летней жительницы Самарской области – и вывели их из леса.

«Как рассказали сами спасенные, днем они спустились с Орлиных скал и вдоль линии электропередач направились в сторону Хосты. По пути заметили тропинку, ведущую на гору Ахун, и решили по ней подняться. Склон становился круче, а прошедшие дожди размыли почву и глину, к тому же стало темнеть», – сообщили в ЮРПСО.

Молодой человек, хоть и был подготовлен к прогулке, решил не рисковать спускаться по скользкому склону. Туристы, отметили в ЮРПСО, приняли верное решение – нашли безопасное место и позвонили в МЧС.

Вячеслав Рыжков