В Переславле заработала новая станция перегрузки ТКО

В Переславле-Залесском начала работу новая станция перегрузки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил глава Переславля Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславля-Залесского Фото: администрация Переславля-Залесского

Он рассказал, что станция находится в промышленной зоне за ж/д переездом на улице Свободы. Теперь территория на улице Свободы, 98 будет очищена от мусора.

«Станция перегруза построена. Делают некоторые косметические вопросы, но это не мешает работать. С сегодняшнего дня мы начинаем вывозить отходы на новую станцию перегруза для дальнейшей отправки на полигон в город Ростов. То есть на сегодняшний момент привозим только сюда и вывозим в Ростов»,— прокомментировал директор ООО «Мехуборка» Алексей Алябьев.

Строительством станции занималось ООО «Мехуборка», субподрядчик регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия». «Ъ-Ярославль» ранее сообщал о проблемах с вывозом мусора в Переславле, о них говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Алла Чижова