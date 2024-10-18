У берегов Сочи начался вылов саргана

В Черном море у берегов Сочи начали вылов саргана. По-другому его называют рыба-игла или морская щука, сообщает канал «Вести Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сезон вылова открыли в связи с тем, что стаи этой рыбы начали приближаться к берегу. Этим активно пользуются местные рыбаки. За несколько дней они успели получить значительные уловы. Уточняется, что после ветеринарного контроля рыбу отправляют в магазины и кафе. У саргана нет чешуи, поэтому чистить его не нужно.

Мясо этой рыбы ценят за его полезные свойства. В составе присутствуют железо, фосфор, йод, а также витамины и жирные кислоты.

Сарган — вид лучеперых рыб семейства саргановых. Он совершает сезонные миграции. Максимальная длина превышает 100 см, масса — почти 1,5 кг. Обитающий в Черном, Азовском и Мраморном морях подвид недавно выделили в отдельный вид.

Вячеслав Рыжков