Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре снизилась до 8,4%

В Свердловской области годовая инфляция в сентябре достигла 8,41%, снизившись после 8,71% в августе. Уровень инфляции в области по-прежнему выше, чем в Уральском федеральном округе (7,89%), но ниже, чем в целом по России (8,63%). Об этом сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области годовая инфляция в сентябре достигла 8,41%, снизившись после 8,71% в августе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Свердловской области годовая инфляция в сентябре достигла 8,41%, снизившись после 8,71% в августе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Банка России, основную роль в замедлении инфляции сыграли расширение предложения продовольственных и непродовольственных товаров, а также охлаждение избыточного спроса на отдельные товары.

Так, годовой прирост цен на продовольственные товары в сентябре снизился до 9,26% (в августе — 9,61%). В текущем сезоне урожай фруктов и овощей превысил прошлогодние показатели, благодаря чем замедлилось годовое удорожание помидоров, свеклы и винограда. Помимо этого, увеличилось производство куриного мяса, колбасных изделий, в результате чего куры стали дешевле, а также замедлился годовой прирост цен на кулинарные изделия из птицы, пельмени и колбасы.

Сильнее замедлилась инфляция на непродовольственные товары: с 6,37% в августе до 5,75% в сентябре. Это произошло за счет того, что увеличилось предложение импортных электротоваров и бытовой техники. В частности, медленнее год к году стали дорожать стиральные машины, миксеры, блендеры, пылесосы и швейные машины.

На услуги годовой рост цен, наоборот, ускорился: с 10,74% в августе до 10,93% в сентябре. Рост доходов населения привел к повышению спроса на зарубежные туры и ускорению роста цен на поездки в Египет и ОАЭ. Увеличение цен на образовательные услуги был связан с приобретением оборудованием для обучения, оплатой коммунальных услуг и труда преподавателей.

В целом по России увеличение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики его удовлетворить, из-за чего годовая инфляция остается высокой. Для снижения инфляции до 4% необходимы более сдержанный рост спроса и жесткие денежно-кредитные условия.

Анастасия Таначева