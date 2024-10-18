В Чувашии в 2025 году начнут внедрять «Виртуальную социальную карту», сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Республика будет в числе пилотных регионов. В 2026 году «Виртуальную социальную карту» планируют масштабировать и тиражировать в других субъектах РФ. Заказчиком выступил Минцифры РФ.

Карта будет автоматизировать льготный проезд на транспорте, льготное питание (образовательные организации и молочная кухня), идентификацию в образовательных организациях, посещение объектов и мероприятий культуры и спорта, получение льготных лекарств, участие в программах лояльности партнеров (скидки, бонусы и так далее).

«Данный инструмент может быть востребован в России 70 млн граждан. Очень важно, что люди могут узнать о том, что им доступны льготы. То есть наступает жизненное событие, например, рождается третий ребенок, и сразу на Госуслугах приходит сообщение о том, что семья может оформить виртуальную социальную карту»,— рассказал заместитель директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Никита Васильев.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в республике уже есть платежная транспортная карта, карта зрителя и «Семейный навигатор». Они с точки зрения направления использования идентичны «Виртуальной социальной карте», поэтому участие в пилоте будет удобным для республики.

Ранее в своем Послании Олег Николаев поставил задачу в течение двух лет разработать и внедрить в Чувашии цифровой сервис «Семейный навигатор». Сервис направлен на информирование граждан о мерах поддержки и льготах для семей, о мероприятиях в организациях культуры и спорта. Также через «Семейный навигатор» можно будет получить психологическую помощь и юридические консультации.

С учетом планов запуска федерального проекта Николаев поручил оценить «Семейный навигатор» на наличие дублирующих сервисов для выработки оптимальной модели проекта.

Зарина Акбирова