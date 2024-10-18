Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани хотят отреставрировать «Дом, где жил Джованни Джерманетто»

Реставрация особняка XIX века — «Дома, где в 1941–1942 гг. жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто» (ул. Островского, 6) — получила положительное заключение Госэкспертизы Татарстана. Информация опубликована на официальном сайте Госэкспертизы республики.

В Казани хотят отреставрировать «Дом, где жил Джованни Джерманетто»

В Казани хотят отреставрировать «Дом, где жил Джованни Джерманетто»

Фото: Пресс-служба Госэкспертизы Татарстана

В Казани хотят отреставрировать «Дом, где жил Джованни Джерманетто»

Фото: Пресс-служба Госэкспертизы Татарстана

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и было построено до 1870 года. Первым владельцем дома был купец второй гильдии Кондратий Гейст, позже домом владела его дочь — София Гейст. Она перестроила дом в начале XX века: были достроены второй и антресольный этажи.

В 1919–1920 гг. в здании находилась Центральная мусульманская военная коллегия (ЦМВК) и редакция газеты «Кызыл Армия» («Красная Армия»).

В 1941–1942 гг. в доме жил итальянский писатель и член итальянской коммунистической партии Джованни Джерманетто (1885–1959). В 1927 г. он эмигрировал из Италии во Францию, а после — в СССР. Здесь он вел руководящую работу в Профинтерне, в Международном Красном Кресте. Большую известность писателю принесла автобиографическая повесть «Записки цирюльника» (1930), которая была издана на русском языке.

Зарина Акбирова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...