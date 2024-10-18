Реставрация особняка XIX века — «Дома, где в 1941–1942 гг. жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто» (ул. Островского, 6) — получила положительное заключение Госэкспертизы Татарстана. Информация опубликована на официальном сайте Госэкспертизы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани хотят отреставрировать «Дом, где жил Джованни Джерманетто»

Фото: Пресс-служба Госэкспертизы Татарстана В Казани хотят отреставрировать «Дом, где жил Джованни Джерманетто»

Фото: Пресс-служба Госэкспертизы Татарстана

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и было построено до 1870 года. Первым владельцем дома был купец второй гильдии Кондратий Гейст, позже домом владела его дочь — София Гейст. Она перестроила дом в начале XX века: были достроены второй и антресольный этажи.

В 1919–1920 гг. в здании находилась Центральная мусульманская военная коллегия (ЦМВК) и редакция газеты «Кызыл Армия» («Красная Армия»).

В 1941–1942 гг. в доме жил итальянский писатель и член итальянской коммунистической партии Джованни Джерманетто (1885–1959). В 1927 г. он эмигрировал из Италии во Францию, а после — в СССР. Здесь он вел руководящую работу в Профинтерне, в Международном Красном Кресте. Большую известность писателю принесла автобиографическая повесть «Записки цирюльника» (1930), которая была издана на русском языке.

Зарина Акбирова