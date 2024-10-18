Технику для дорожного строительства оснастят автоматизированными модулями

Разработанные российскими экспертами автоматизированные модули для асфальтоукладчиков позволяют применять во время дорожных работ состав, герметизирующий стыки между дорожными покрытиями, одновременно с укладкой асфальтобетонной смеси.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы» Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы»

Расширение функционала дорожно-строительной техники повысит эффективность работ при строительстве или капитальном ремонте протяженных участков дорог. Специальными модулями оснастят асфальтоукладчики компании «Десна». Соответствующее соглашение производитель подписал с «Газпромнефть — Битумные материалы» на международной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге.

«Мы работаем по принципу экосистемы, в которой гармонично развивается множество взаимосвязанных направлений. Плотное сотрудничество с дорожными компаниями показало важность предоставления комплексной услуги — не только материала, но и специального оборудования для его максимально эффективного применения», - подчеркнул руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Станислав Овчинников.

В компании «Десна», где недавно провели модернизацию производимой техники и увеличили производственные мощности, считают, что современные подходы к дорожному строительству невозможны без развития инжиниринга средств малой механизации. «Сотрудничество с "Газпромнефть — Битумные материалы" будет способствовать переходу к новым стандартам, позволит осуществлять апробацию и внедрение инженерных разработок и сделать работу еще технологичнее и эффективнее», — рассказал представитель производителя «Десна» Андрей Инютин.

Развитие технологий, способствующих повышению эффективности дорожного строительства, актуальная задача в современной России. Вопрос качества и долговечности автомобильных дорог обсуждался на заседании комитета по транспорту в ГД. Согласно данным Минтранса РФ, объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025–2027 годов составит 853 млрд рублей. К 2025 году показатель дорог в нормативном состоянии составит 67,6%, а к 2027-му увеличится до 69,3%.

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