Связь просто космическая

«На мировом рынке LEO бьются очень сильные и влиятельные игроки: американская Starlink (более 6 тыс. аппаратов), европейская One Web (более 630 аппаратов), начинает запуск своих спутников китайская Qianfan (18 аппаратов). За каждым из них стоит мощная государственная поддержка»,— говорит гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин. «Компания SpaceX, которая развивает систему Starlink, производит 10–12 запусков в месяц, стоимость каждого спутника на орбите составляет $4,5 млн, при этом сама система является убыточной и перспектив коммерциализации не имеет»,— продолжает директор департамента оборудования и ПО J`son & Partners Максим Столповский. Starlink уже запустила порядка 240 спутников второго поколения (для проектов гибридной связи). Также спутники в рамках этой концепции, но на иной технологической платформе запустил Lynk Global, создается группировка спутников BlueBird компании AST SpaceMobile, добавляет гендиректор НИИ Радио Олег Иванов.

Другими крупными игроками на мировом рынке вскоре станут Amazon Kuiper, у которого планируется запуск более 3 тыс. спутников, и еще один китайский проект — Geespace от холдинга Geely, у которого запущено уже 30 аппаратов, в планах увеличение группировки до 6 тыс. Размер вложений в Geespace не раскрывался. Инвестиции в Kuiper составят $16,5–20 млрд, писало в сентябре издание GeekWire со ссылкой на данные аналитического агентства Quilty Space.