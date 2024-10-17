Дмитрий Медведев посетил ярославский пункт по отбору контрактников
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 15 октября посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Ярославле. Об этом господин Медведев сообщил на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
Проверка пункта по отбору на улице Добрынина в Ярославле
Фото: Скриншот из видео Дмитрия Медведева
Как отметил зампред, проверка проводилась при участии сотрудников Генпрокуратуры и Федеральной службы безопасности России.
«Ситуация по сравнению с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено, но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим»,— сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что нужно будет заняться устранением проблем. О каких именно проблемах идет речь, не сообщается.