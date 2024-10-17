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Протокол Куйвашева получил нацпремию «Лучшая служба протокола госструктуры»

Протокол свердловского губернатора Евгения Куйвашева получил национальную премию «Лучшая служба протокола государственной структуры». Вручение прошло на саммите по протоколу в Екатеринбурге, рассказали в департаменте информполитики области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В прошлом году мы провели более 350 мероприятий»,— сказал на саммите замгубернатора Дмитрий Ионин. Он добавил, что гостеприимный образ региона сформирован в том числе «благодаря работе наших протокольных служб, и, прежде всего, протокола губернатора Свердловской области».

Национальную премию в области протокола и этикета начали вручать в 2006 году. Ее обладателями становились команды, созданные для организации Олимпиады в Сочи и Всемирной летней Универсиады в Казани, службы протокола президента Татарстана, Мосгордумы.

Виталий Красиков

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