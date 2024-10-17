Нижегородское правительство планирует рост ВРП пределах 3% в 2025-2027 годах

Правительство Нижегородской области представило депутатам законодательного собрания региона проект бюджета на 2025-2027 годы. Нулевое чтение бюджета проходило в закрытом для СМИ режиме.

Заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что по прогнозам правительства в 2025-2027 годах ВРП региона вырастет на 3,3–3,1%, индекс промышленного производства составит 102,9–103,2%, объем строительства увеличится на 3,6%–5%, оборот розничной торговали — на 4,1–7,6%.

Индекс производства в сельском хозяйстве составит 103,6%—100,5%, объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться на 2,1%—3,3%.

Какими будут параметры областного бюджета на следующие три года, Егор Поляков не уточнил. Бюджет внесут на рассмотрение законодательного собрания 25 октября.

Ирина Андреева