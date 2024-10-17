Тутаевского депутата Пшеничникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении депутата муниципального совета и экс-главы МКУ «Центр контрактных отношений» Владимира Пшеничникова. Теперь его обвиняют не только в мошенничестве, но и в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господина Пшеничникова арестовали в мае 2024 года. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Следствие считает, что он вступил в сговор с руководителем компании и организовал подписание трех фиктивных контрактов на разработку проектной документации для ремонта дорог на общую сумму 1,6 млн руб.

17 октября в Следственном управлении сообщили о возбуждении в отношении депутата уголовного дела по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района, выполнявшего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, заведомо зная, что работы по заключенным контрактам не выполнены, подписал акты, заведомо содержащие недостоверные сведения о выполненных работах, тем самым, злоупотребил своими полномочиями»,- сообщили в СК.

Суд продлил арест Владимиру Пшеничникову до 22 ноября 2024 года.