В ХМАО арестован экс-директор комбината питания по делу о превышении полномочий

Суд в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) арестовал бывшего директора АО «Комбинат питания социальных учреждений» (АО «КПСУ»). Он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщили в пресс-службе СКР по региону.

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По версии следствия, с июля 2020 по июль этого года на посту директора АО «КПСУ» обвиняемый действовал в интересах пяти аффилированных юрлиц и «навязывал для АО "КПСУ" финансово-убыточные отношения с данными организациями». «Для аффилированных фирм обвиняемым была существенно занижена стоимость аренды помещений и складов, минимизировались их затраты»,— рассказали в СКР.

По данным следствия, общий ущерб комбината питания составил более 210 млн руб.

Напомним, в июне в Нижневартовске УФАС возбудил дело по п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» в отношении школы №44 и ООО «Комбинат школьного питания-1». По данным ведомства, школа и комбинат в период с августа по ноябрь 2023 года неконкурентным способом заключили 39 контрактов на общую сумму более 23 млн руб.

Виталий Красиков