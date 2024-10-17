Нижегородский департамент региональной безопасности станет министерством

В структуру правительства Нижегородской области внесли ряд изменений. В частности, департамент региональной безопасности преобразуют в министерство из-за «расширения задач ведомства в современных условиях», сообщили в пресс-службе губернатора. Министерство продолжит курировать замгубернатора Петр Банников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В блок замгубернатора Егора Полякова перевели управление по труду и занятости населения. Такое решение в правительстве объяснили необходимостью ориентироваться в кадровой стратегии на изменяющиеся экономические показатели. Министерство кадровой политики переименуют в министерство кадровой политики правительства Нижегородской области.

В блок замгубернатора Андрея Саносяна перешел зампред правительства Дмитрий Старостин и АНО «Областное кадровое агентство» («ОКА»). Это связано с необходимою интегрировать в экономику иностранных инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в Нижегородской области.

В блок замгубернатора Андрея Гнеушева, который курирует минсоцполитики региона, переведен ЗАГС и АНО «Институт демографического развития».

В блок зампреда правительства Игоря Зотова вошла АНО «Нижегородское землячество», которая должна продвигать регион в Москве.

Елена Ковалева