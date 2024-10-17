В ХМАО пациенту успешно пришили пальцы после травмы от циркулярной пилы

Пациенту травмбольницы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) успешно пришили часть кисти с четырьмя пальцами после травмы, сообщили в пресс-службе медучреждения. Сейчас 22-летний пациент уже прошел все необходимые тесты и приступил к реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Операция длилась восемь часов, травматолог-ортопед Владимир Кельметр использовал микрохирургические техники, чтобы соединить все части кисти. В частности, необходимо было сшить сосуды, нервы и мышцы. О полной реабилитации можно говорить только по прошествии десяти дней, когда становится понятно, что фрагмент прижился. На этапе реабилитации пациенту необходимо будет разрабатывать руку, чтобы к ней вновь вернулись ее функции.

Левая рука была травмирована, когда мужчина работал с циркулярной пилой. В больнице подчеркнули, что в таком случае важно правильно транспортировать часть конечности до медицинского учреждения. Ранее врачи Сургутской травмбольницы уже проводили подобные операции, от травматолога-ортопеда требуется «ювелирная точность» и многочасовой труд.

Анна Капустина