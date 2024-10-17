Фестиваль «Болдинская осень» откроется в Нижнем Новгороде 19 октября

В Нижегородском театре оперы и балета с 19 октября по 4 ноября пройдет 38-й всероссийский фестиваль «Болдинская осень». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В дни фестиваля в театре покажут оперы «Пиковая дама» (12+) и «Онегин» (12+) и постановку «Пиковая дама. Балет» (16+). На сцене Пакгауза на Стрелке прозвучат музыкальные иллюстрации к произведениям Александра Пушкина.

Подробная программа опубликована на сайте Оперного театра.

Как писал «Ъ-Приволжье», первая «Болдинская осень» состоялась еще в 1986 году, а с 1988 года праздник театрального искусства проводится ежегодно.

Елена Ковалева