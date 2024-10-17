СвЖД в Екатеринбурге и Тюмени будет обучать школьников на помощника машиниста

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила в Екатеринбурге и в Тюмени программу для школьников старших классов по обучению на помощника машиниста. Как сообщили в пресс-службе магистрали, новый учебный проект разработан на основе «взрослой» программы РЖД и адаптирован для школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Старшеклассники с 16 лет смогут узнать об устройстве и обслуживании локомотива, о правилах технической эксплуатации железных дорог, об охране труда. В октябре к обучению приступили 12 человек в Екатеринбурге и 19 в Тюмени.

Отмечается, что занятия проходят на базе детских железных дорог и учебных центров СвЖД. Кроме того, обучающиеся будут проходить практику в депо. «По результатам экзамена и достижении ребятами 18 лет вручим им свидетельство о получении профессии. Они смогут работать на сети российских железных дорог»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова