Арестован бывший заместитель председателя правления Роскомснаббанка

Октябрьский районный суд Уфы до 1 декабря арестовал 44-летнего бывшего заместителя председателя правления Роскомснаббанка Ирека Такиуллина, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Он будет содержаться в уфимском СИЗО №1.

Ирек Такиуллин обвиняется в присвоении или растрате, совершенных организованной группой, а также в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) и в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Октябрьский райсуд Уфы до 30 ноября арестовал 41-летнего Руслана Шайхутдинова и 42-летнюю Жанну Глобенко. Господина Шайхутдинова обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК Р) и присвоении (ст. 160 УК РФ) средств вкладчиков инвестиционной платформы «Золотой запас», а госпожу Глобенко — только в мошенничестве.

По данным Telegram-канала «Строптивый адвокат», который ведет юрист Виталий Буркин, первый задержанный — бывший сотрудник Роскомснаббанка, вторая — руководитель ООО «Золотой запас».

Уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) в ООО «Золотой запас» было возбуждено главным следственным управлением МВД по Башкирии в июне 2021 года. Пострадавшими признаны 4 тыс. жителей Башкирии, в основном это пожилые люди. «Золотой запас» привлекал средства клиентов контролируемого семьей Флюра Галлямова Роскомснаббанка. Вкладчикам инвестиционной платформы обещали выплаты от 10 до 16% в год. Клиенты заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».

Майя Иванова