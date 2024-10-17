Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает том, как компании апеллируют к ностальгии покупателя, возрождая авто в прежнем виде, но с улучшенными характеристиками.

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Пусть говорят, что еще немного и автомобиль превратится в бытовой электроприбор. Но пока этого не случилось, в машине продолжают ценить не только ее потребительские качества, но и харизму. Чем, конечно же, пользуются автомобильные компании, которые добавляют к кузову, мотору и органам управления что-то неосязаемое. Апеллируя к нашей ностальгии, желанию быть оригинальным или приобщиться к чему-то в разной степени великому.

На Парижском автосалоне марка Renault представила модель с названием, вернее, даже не названием, а индексом 4. Почему столь неизобретательно? Дело в том, что Renault 4, выпускавшийся неимоверно долго, с 1961-го по 1994-й, это по-настоящему культовый автомобиль. Причем, не только во Франции: маленький хэтчбек продавался в более чем ста странах, а тираж его превысил 8 млн экземпляров. Сегодняшняя «четверка» от Renault напоминает автомобиль прошлого века силуэтом и круглыми фарами. На этом, пожалуй, все. Сейчас это электрический кроссовер, способный проехать на одном заряде батарей до 400 км.

На этой же неделе появилась еще одна ностальгическая новинка, но уже в несколько иной ценовой категории. Марка Aston Martin тоже решила вспомнить события 60-летней давности. В 1964 году на экраны вышел фильм «Голдфингер», где партнером Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери выступил Aston Martin DB5. Сегодняшнее купе DB12 Goldfinger Edition, увы, не имеет катапульты, устройства дымовой завесы и прочих шпионских наворотов. Все ограничилось декором: золотыми шильдиками с литерой Q и вышитой на солнцезащитных козырьках «восьмерки червей», отсылающей к одной из сцен фильма.

Главное, употребляя в новом продукте что-то историческое, придерживаться по возможности собственной истории, если она у тебя есть. А то еще одной обсуждаемой темой на этой неделе стали обвинения, которые австралийский кинорежиссер Алекс Пройас выдвинул Илону Маску. Якобы роботакси и робофургон, которые 10 октября презентовал владелец Tesla, срисованы из фильма «Я робот», вышедшего на экраны в 2004 году.