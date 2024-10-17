Мозаику «Быстрее, выше, сильнее» в Нижнем Новгороде монтируют после реставрации
Мозаичное панно «Быстрее, выше, сильнее», располагавшееся на торцевой стене дома на улице Березовской, 118 в Московском районе Нижнего Новгорода, крепят обратно после реставрации. На восстановление изображения выделили 24 млн руб.
Восстановление мозаики «Выше, быстрее, сильнее»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Мозаика была создана к Олимпиаде 1980 года нижегородским художником-монументалистом, заслуженным художником России Валентином Любимовым. К 2023 году картина пришла в аварийное состояние, ее демонтировали для дальнейшей реставрации.