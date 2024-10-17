Тюменские депутаты усомнились в эффективности концессионных соглашений

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели вопрос об увеличении расходов концессионера на реконструкцию тепловых сетей в Викуловском районе на 33 млн руб., а также продлении сроков выполнения работ на два года. Вопрос подтолкнул депутатов к дискуссии о необходимости концессионных соглашений и добросовестности концессионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат думы от КПРФ Иван Левченко поинтересовался, какой объем работ уже был выполнен по рассматриваемому концессионному соглашению, а депутат от партии «Справедливая Россия» Александр Чепик уточнил, какой объем средств уже был потрачен на реализацию проекта. Директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев пояснил, что выполнено одно мероприятие из трех, остальные необходимо скорректировать в связи с удорожанием стоимости из-за роста цен на строительную продукцию, на второй вопрос он был не готов ответить.

Заслушав ответ, господин Левченко поинтересовался, с чем связано увеличение вложений практически вполовину и какие стройматериалы выросли в цене настолько сильно. Затем он отметил, что у предприятий, с которыми заключено концессионное соглашение, годовой доход по бухгалтерской отчетности составляет не более 10 млн руб. в год, чего не будет хватать для исполнения заявленных обязательств по соглашения. Депутат от партии КПРФ Олег Гальченко поддержал коллегу, сказав, что фракция в целом негативно относится к практике заключения концессий, в частности обратив внимание на то, что концессионер изначально не предусмотрел инфляцию. По словам депутата, вопросы о продлении сроков или выделении средств для концессионеров возникают регулярно. Коллег он призвал не голосовать по этому вопросу и рассмотреть идею создания операторов для обновления системы ЖКХ, где Тюменская область распоряжалась бы половиной бюджета и имела контроль над процессом. Иван Левченко предложил области создавать предприятия, которые были бы эффективны с точки зрения бизнеса, но не получали бы сверхприбыль в отличие от коммерческих компаний.

Господин Чепик поддержал законопроект, но предложил счетной палате области провести проверку деятельности концессионера. Вице-спикер думы Галина Резяпова согласилась с необходимостью одобрить проект и обратила внимание, что в период заключения контракта в 2020 году определялась ориентировочная стоимость по усредненным показателям без проектно-сметной документации. По ее словам, отсрочка в принятии решений по подобным вопросам только усугубляет ситуацию с инфраструктурой ЖКХ.

В конце заседания директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев отметил, что передача объектов по законодательству возможна только в концессионные соглашения, а не какие-либо предприятия. В ходе обсуждения он несколько раз обратил внимание на то, что проект прошел все необходимые экспертизы и был одобрен. За принятие закона высказались 34 депутата, еще 4 проголосовали против.

Анна Капустина