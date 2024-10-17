В Свердловской области объем выданных кредитов снизился за месяц на 27%

В сентябре в Свердловской области было выдано 12,7 млрд руб. потребительских кредитов, что на 26,6% ниже показателей августа (17,3 млрд руб.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем выданных в Свердловской области потребительских кредитов за месяц снизился на 26,6%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Объем выданных в Свердловской области потребительских кредитов за месяц снизился на 26,6%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на существенное снижение, Свердловская область остается в топе регионов по объему выданных потребкредитов. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение по выдачи произошло, потому что жесткая денежно-кредитная политика регулятора начала «охлаждать» рынок необеспеченного кредитования высокими темпами. «Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне»,— добавил он.

В целом по России объем выданных потребительских кредитов сократился за месяц на 27,2% до 394,5 млрд руб.

Анастасия Таначева