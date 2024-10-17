Угрожавших первоуральцу гробом со свиной головой отправили в колонию на 16 лет

Первоуральский городской суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителей Екатеринбурга Андрея Агалакова и Никиту Нилогова, обвиняемых в вымогательстве денег и наркотиков у жителя Первоуральска Вячеслава Курабнова, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Инцидент произошел осенью 2023 года. По версии следствия, житель Первоуральска Вячеслав Курбанов посуточно сдавал квартиру. На следующий день, когда он вернулся для приемки жилья, квартиросъемщика там не оказалось. Однако на месте он обнаружил мелкие свертки и пакет с наркотиками, которые сдал сотрудникам полиции.

Вскоре арендодателю начали поступать сообщения с угрозами о расправе и требованиями вернуть наркотики и деньги в размере от 200 тыс. руб. до 5 млн руб. «Кроме того, два дня подряд в ночное время в квартиру, где проживал мужчина, неустановленные лица, разбивая оконное стекло, закидывали две дымовые шашки и тяжелые предметы с записками, содержащими угрозы причинения вреда здоровью», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Впоследствии организатор шантажа, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил Андрею Агалакову и Никите Нилогову за деньги шантажировать Вячеслава Курбанова. Подсудимые запенили потерпевшему дверь монтажной пеной и расписали стены в подъезде. Затем они приобрели отрубленную голову свиньи, воткнули в нее ножом фотографию Вячеслава Курбанов и положили в похоронный гроб, объявив награду за его голову в 1 млн руб.

Суд признал Агалакова и Нилогова виновными по ч. 4 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере).

Мария Шараева