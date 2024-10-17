В Уфе открыли Центр фехтования стоимостью 1 млрд рублей

Сегодня в Уфе в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» открыли Центр фехтования, сообщает «Башинформ». В церемонии участвовали вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Михаил Дегтярев, глава Башкирии Радий Хабиров, двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая и София Позднякова, олимпийский чемпион по фехтованию Тимур Сафин.

В Центре фехтования 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.

Решение построить Центр фехтования принял Радий Хабиров в августе 2021 года по итогам встречи с победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио, рапиристами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным.

Как сообщал «Ъ-Уфа», спорткомплекс находится в квартале, ограниченном улицами Шмидта, Ахметова, дорогой Уфа — Затон и рекой Белой. Стоимость строительства центра — 1,1 млрд руб., общая площадь — 6,2 тыс. кв. м.

Майя Иванова